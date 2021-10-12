Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Осенние каникулы для петербургских школьников, в отличие от учащихся из Ленинградской области, продлятся всего неделю. «Четвертая» волна коронавируса в Санкт-Петербурге не повлияет на учебный процесс. Об этом 12 октября ИА REGNUM сообщили в городском комитете по образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Однако, впереди государственный праздник, который подарит учащимся и взрослым ещё несколько дней свободы от забот.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в школах Ленинградской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, осенние каникулы начнутся, как и у всех, 25 октября, но продлятся не одну, а две недели, до 7 ноября. Однако радость школьников Ленобласти не смогут разделить дети из Петербурга.

Как сообщает комитет по образованию, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в Петербурге позволяет держать под контролем уровень заболеваемости в образовательных учреждениях.

«Эпидемическая обстановка в школах города всю первую четверть остается спокойной и дает возможность сохранять очный формат обучения. В связи с этим вопрос об изменении сроков осенних каникул для петербургских школьников на данный момент не рассматривается», — отметили в ведомстве.

Осенние каникулы, как и планировалось, начнутся 25 октября и продлятся до 3 ноября. Однако, в этом году каникулы совпадают с государственным праздником — Днем народного единства, который празднуют 4 ноября. Кроме того, в 2021 году по этому случаю и с учетом переноса, праздничные дни продлятся четыре дня. Ввиду чего к занятиям школьники приступят только 8 ноября.