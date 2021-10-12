Екатеринбург, 12 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Свердловской области официально введены QR-коды о прохождении вакцинации от COVID-19. Изменения внесены в указ №100-УГ об особом режиме в связи с пандемией, сообщает региональный департамент информполитики.

QR-код

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Как следует из документа, государственные и муниципальные служащие могут попасть на свои рабочие места только при наличии прививки либо сертификата о том, что переболели. Если этого нет, то сотрудника отстраняют от работы.

Кроме того, в каждом муниципальном и государственном учреждении теперь надлежит предусмотреть специальные помещения. В них будут принимать лиц, не имеющих прививки.

Кроме того, с 25 октября наличие прививки станет обязательно для посещения библиотек, выставочных центров, музеев, а также объектов физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций). А с 8 ноября QR-коды должны быть у посетителей филармоний и театров, концертных площадок, дворцов и домов культуры, кинотеатров и кинозалов, а также санаториев, баз отдыха и салонов красоты. Нововведения касаются лиц старше 18 лет.