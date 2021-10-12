Кэри, США, 12 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Компания Epic Games призналась, что режим «Самозванцы» в Fortnite вдохновлён популярной игрой Among Us от студии Innersloth. Об этом 12 октября сообщает издание Eurogamer.

Epic Games Fortnite

В описании последнего патча для Fortnite разработчики написали «также мы внесли улучшения в режим «Самозванцы», вдохновлённый Among Us от Innersloth». В самой игре это уточнение не появляется.

Напомним, что в момент выхода режима «Самозванцы» разработчики Fortnite подверглись резкой критике со стороны игрового сообщества за очевидный плагиат. Тогда авторы Among Us заявили, что они «обижены» фактом копирования идеи своей игры.