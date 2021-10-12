Москва, 12 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Массовое тестирование московских школьников на заражение коронавирусом может начаться в ближайшие дни, сообщает интернет-издание «Октагон».

В школе

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Портал ссылается на родителей и учителей, а также на копии документов, которые распространяются в соцсетях. Согласно ним, первый этап внедрения экспресс-тестирования среди московских школьников может начаться уже с 13 октября, охватив отдельные учебные заведения.

СМИ приводит мнения родителей московских школьников, высказывающих опасения о последующем массовом переводе учебных заведений на дистанционную форму обучения после получения результатов тестов.

При этом официальной информации о начале тестирования, датах и подробностях его проведения пока нет. Анонс данной процедуры несколько дней назад сделал мэр Москвы Сергей Собянин на одном из совещаний. Редакция ИА REGNUM направила в департамент образования и науки Москвы запрос для уточнения ситуации.

Программа экспресс-тестирования для взрослых стартовала в Москве на этой неделе в двух десятках пунктов. Быстрое исследование позволяет сделать предварительную оценку состояния здоровья, которое, как уточняют организаторы, верно на 85%. В случае положительного результата будет сделан ПЦР-тест.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 12 октября сообщила, что в России в настоящее время переведено на дистант 605 школ.