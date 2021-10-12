Киев, 12 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Без транзита российского газа Украина лишится $2 млрд в год, заявил украинский президент Владимир Зеленский 12 октября на брифинге в Киеве.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по два миллиарда долларов законных никто не хочет», — сказал Зеленский после саммита Украина-ЕС.

Из-за этой опасности, пояснил он, Киев обращается по разным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский также рассказал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возможное применение третьего энергетического пакета к газопроводу «Северный поток-2», а также санкции против этого проекта.

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