Киев, , 14:45 — REGNUM На Украине нет достаточного понимания того, когда страну примут в Евросоюз и вообще примут ли ее в сообщество. Об этом 12 октября заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в рамках саммита Украина — ЕС с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«В нашем обществе <…> и лидерам страны не хватает этого понимания — о том, что мы идем тем путем, о том, где тот финиш и есть ли он, потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, делаем все, чтобы финиш был в ближайшее время», — сказал он, говоря об европейской интеграции Украины.

Также Зеленский указал, что он считает, что Евросоюз должен дать украинскому обществу соответствующий сигнал на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы украинского МВД Евгений Енин заявил, что в течение 2022 года на Украине будет принят закон о двойном гражданстве.