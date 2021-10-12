Москва, 12 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Пациентские организации призывают пациентов решать проблемы с медицинской помощью на этапе ее оказания и не доводить ситуацию до судов. Юридическое и пациентское сообщества прогнозировали значительный рост судебных дел, связанных с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Но время шло, а исков практически не было. Этому факту очень удивлялись юристы. Однако ситуация начала меняться вследствие деятельности некоторых правозащитных организаций, которые стали в своих коммерческих интересах формировать в обществе тренд на взимание денежных компенсаций с медицинских организаций.

Медицина

«Сложности, с которыми столкнулась российская система здравоохранения в связи с эпидемией COVID-19, коснулись практически каждого россиянина. Новая болезнь принесла горе во многие дома и семьи. Многие потеряли своих родных и близких. Это утрата, которую невозможно восполнить ничем… Но подобная утрата всегда вызывает два вопроса — можно ли было её избежать, и кто виноват в том, что избежать её не удалось. Совершенно понятно, что люди пытаются получить ответ на этот вопрос. И один из этих способов — обращение в суд. Однако — это самая крайняя мера. Есть другие законные, довольно простые и эффективные способы отстоять свои права на оказание качественной медицинской помощи в системе ОМС и предотвратить трагедию на этапе оказания медицинской помощи. А подобные призывы — это расшатывание и без того напряженной ситуации в здравоохранении», — считает глава координационного совета общественной организации «Движение против рака» Николай Дронов.

По его мнению, совершенно очевидно, что новая коронавирусная инфекция стала вызовом для систем здравоохранения всего мира: «И наша система здравоохранения училась и учится работать в новых условиях, а врачи — лечить новую инфекцию в обстановке «военного времени». Паразитировать на ошибках системы — недопустимо. Необходимо решать проблемы. Вместо этого со стороны так называемых правозащитных организаций идут призывы обращаться в суд за компенсацией».

В системе ОМС уже давно существует механизм защиты прав пациентов на всех этапах её оказания. Это институт страховых представителей — бесплатных помощников пациентов. «Задача страховщика — не только проконсультировать пациента, но и оказать действенную помощь. Страховые представители связываются с медорганизациями, помогают решить трудности в маршрутизации пациентов, помогают добиваться приема у врачей. Понимая боль родных, я все-таки скажу: лучше разбираться не с помощью правоохранителей, возбуждая дела против врачей, а с помощью специалистов страховых компаний. И действовать нужно, когда можно что-то изменить, когда трагедия еще не произошла», — подчеркивает член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина.

Приведем пример. В страховую медицинскую компанию обратилась пациентка, с подтвержденным в поликлинике диагнозом Ковид, с жалобой на ожидание приезда скорой помощи. Амбулаторное лечение в течение недели не принесло положительных результатов, состояние ухудшилось. Бригада скорой помощи в течении трёх дней не приезжала на вызов. Страховые представители незамедлительно связались с администрацией станции скорой медицинской помощи, была передана суть обращения, рекомендовано оказать содействие в получении необходимой медицинской помощи. Пациентка при содействии страховых представителей была госпитализирована в экстренном порядке в ковидный стационар бригадой скорой медицинской помощи.

«Согласитесь, что такой способ решения трудностей в получении медицинской помощи эффективен. Многие трагедии можно предупредить до момента их наступления. Для этого нужно просто сделать звонок в СМО по телефону, указанному на полисе ОМС и попросить помощи страхового представителя в организации своевременной медицинской помощи. Именно страховой представитель выяснит, почему не приехала «скорая помощь», почему пациента не обследовали, почему не госпитализировали, именно он займется организацией помощи. Причем у представителей страховой медицинской организации в таких ситуациях масса возможностей — начиная со звонка в администрацию медицинского учреждения, подключения к решению проблемы органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, и заканчивая проведением экспертизы качества оказания медпомощи с последующим наложением штрафных санкций на медорганизацию», — добавил заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.