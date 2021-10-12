Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Временно исполнять обязанности заместителя донского губернатора доверено министру транспорта Ростовской области Владимиру Окуневу. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона 12 октября после того, как стало известно об отставке Виктора Вовка.

Herr Olsen Опавший лист. Отставка

Виктор Вовк покинул свой пост по собственному желанию.

Напомним, что Окунев был назначен на должность министра транспорта Ростовской области в конце декабря 2020 года. До этого он с 2009 по 2011 годы был заместителем министра транспорта Ростовской области, с 2012 года занимал руководящие должности в областном ГУП «РостовАвтоДор».