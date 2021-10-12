София, 12 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач Болгарии профессор Ангел Кунчев отправился на самоизоляцию из-за подозрения в заражении коронавирусом. Об этом сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальным данным, утром 12 октября А. Кунчев должен был принять участие в масштабной кампании по профилактике сезонного гриппа в Софии, однако не явился ни на одно из запланированных мероприятий.

«Профессор отправил сообщение, в котором заявил о своем возможном заболевании коронавирусной инфекцией», — отметил журналистам глава Болгарской ассоциации инновационной медицины доктор Валери Цеков. Другой информации В. Цеков не предоставил.

На сегодняшний день в Болгарии зарегистрировано 524 тысячи случаев заражения COVID-19. Не менее 21 813 пациентов скончались.