Белгород, 12 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Более 500 человек проходят лечение в ковид-госпитале второй горбольницы Белгорода. «Красную зону» 12 октября посетил губернатор Вячеслав Гладков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru/ В ковид-госпитале

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Хирургический корпус второй горбольницы впервые перепрофилировали для работы с пациентами с COVID-19 в апреле 2020 года. После спада уровня заболеваемости отделение возвращалось к плановой работе, а с 1 октября 2021 года снова открылся ковид-госпиталь. Сейчас в реанимации здесь находятся 72 человека, самому молодому из них — 21 год. Всего лечатся более 500 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

«Проблем с лекарственным обеспечением нет. На средства, которые были дополнительно выделены (81 млн рублей), уже закуплены необходимые препараты. Единственная проблема, которая есть, это большой процент заболевших. Врачи делают сейчас всё возможное и невозможное. Они знают, как бороться с этой заразой, но мы с вами должны им обязательно помогать! Единственно возможный метод — это вакцинация. Обязательно сделайте прививку! И от вируса гриппа тоже», — обратился к жителям области губернатор.

По данным на 12 октября, в регионе зарегистрировано 56 515 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 1 638 человек.