Воронеж, 12 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Воронежской области 12 октября подтверждено 649 новых случаев заражения коронавирусом — на 16 больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 140 тыс. 605 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 114 тыс. 840 пациентов, в том числе 308 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 4584 человека. 12 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.