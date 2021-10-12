Москва, 12 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Запасов антикоронавирусных вакцин России хватит более чем на два месяца. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил 12 октября на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Объёмы вакцин превышают двухмесячный запас», — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что ни один из российских регионов не испытывает нехватки препаратов. В стране действует достаточное количество пунктов вакцинации, они и мобильные и стационарные. Медики также выезжают в организованные коллективы.

За последнюю неделю темпы вакцинации заметнее всего выросли в Брянской, Ивановской, Липецкой областях, Татарии, Чечне, Чувашии и Севастополе, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурашко заявил также, что в России COVID-19 стали чаще выявлять у людей от 20 лет.

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