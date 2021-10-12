Москва, 12 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Нарушителей противоэпидемиологических мер в ночных заведениях Москвы будут жёстко наказывать, сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Немерюк

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«Проверки в заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жёстко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», — приводит его слова ТАСС.

По словам Немерюка, заведения должны соблюдать требования Роспотребнадзора по термометрии сотрудников, расстановке столов, масочном режиме при перемещении по залу и танцполу.