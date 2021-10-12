Новосибирск, 12 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 октября, за минувшие сутки выявлено ещё 178 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 174 случая.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 58 лет, 64 года, 67 лет, 70 лет, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 43 года, 54 года 73 года, 73 года, 77 лет, 87 лет. Всего в регионе умерли 3140 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрирован 65 651 случай заражения коронавирусом (+178 за сутки), в том числе у 5 770 детей. 51 631 пациент полностью выздоровел (+129 за сутки).