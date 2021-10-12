Москва, 12 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Для борьбы с пьянством за рулем следует использовать гигантский потенциал социальной рекламы в прайм-тайм на федеральных телеканалах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил глава движения автомобилистов «Свобода выбора», экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевизор

«Люди привыкают к жестким мерам, штрафам, репрессивным мерам наказания, а мы на них делаем упор: ужесточить, усилить. Но немножко голову включите, есть другие механизмы. Огромный потенциал социальной рекламы по федеральным каналам в прайм-тайм. Это будет значительней эффективней в борьбе с пьянством за рулем», — заявил Лысаков.

Он напомнил, что соответствующий законопроект был разработан в Госдуме, однако его отклонили.

«Если надо формировать стереотип законопослушного поведения, надо с детского сада прививать уважение к собственной и чужой жизни, и это вопрос просвещения, это вопрос убеждения, вопрос психологической обработки, даже зомбирования в хорошем смысле слова, в том числе и телевидением», — уверен Лысаков.

Психологи говорят, что не менее 60−70 процентов посмотревших талантливые ролики социальной рекламы о дорожной безопасности меняют свое поведение на дороге, привел данные эксперт.

Замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту представить согласованные предложения по ужесточению уголовной ответственности для пьяных водителей. При этом наказание должно учитывать степень опьянения автомобилиста, пишет «Коммерсантъ». Сейчас для тех, кого поймали в таком состоянии за рулем, по КоАП предусмотрен штраф и лишение прав, при повторном нарушении наступает уголовная ответственность.