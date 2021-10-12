Курск, 12 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Курской области 12 октября зарегистрировано 249 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 60 тыс. 446 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 53 тыс. 752 пациента, в том числе 136 — за последние сутки.

Скончались 1506 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.