Москва, , 14:45 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 октября прилетел в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян в соцсети Facebook.

Путин, Алиев и Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в пресс-службе правительства Армении сообщили, что запланирована встреча Пашиняна и президента России Владимира Путина. Темой обсуждения будет выполнение соглашений по Нагорному Карабаху между Москвой, Баку и Ереваном.

Кроме того, на встрече глав России и Армении планируется обсудить отношения двух стран и восстановление экономических связей в Закавказье.

Стоит отметить, что 11 октября в Москву прибыл Первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин Второй. Он должен встретиться с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве встретятся духовные лидеры Азербайджана, Армении и России