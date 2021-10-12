Берлин, 12 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе растут из-за восстановления экономики Азии и роста спроса, а не из-за действий России, которую обвинили европейские СМИ и политики, написал в своей статье для немецкого издания Handelsblatt экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Ceska strana socialne demokraticka Герхард Шредер

Шредер обратил внимание, что цена на природный газ для конечных потребителей в ФРГ выросла только на 15% год к году, однако стоимость котельного топлива выросла на 53%, а дизельного топлива и бензина увеличилась на 26%.

«Виновника в повышении цен быстро нашли не только некоторые СМИ, но и представители политики: это президент России Владимир Путин. Он якобы перекрывает газовый кран, поэтому нам, европейцам, приходится бояться холодной зимы. Тот факт, что это не имеет ничего общего с реальностью, похоже, никого не интересует», — написал он.

Шредер также он обратил внимание, что американские танкеры с сжиженным природным газом идут в Азию — власти КНР продолжают покупать трубопроводный газ и СПГ по высоким ценам. Соединенные Штаты в четыре раза нарастили поставки сырья в Китай.

«С одной стороны, США требуют от Европы ограничить торговлю с Китаем, а с другой — используют возможность выгодно продать природный газ Китаю, а не Европе», — пишет он.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на резкую смену роста цен на газ в мире в сторону снижения повлияло заявление Владимира Путина, сообщила газета Financial Times. Ранее, на совещании по вопросам развития электроэнергетики, российский президент указал на то, что Газпром превысил свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины.

По информации с торгов на ICE Futures, 6 октября 2021 года после исторического максимума (1937 долларов за одну тысячу кубометров) цены фьючерсов на газ снизились.

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