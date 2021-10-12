Бывший канцлер ФРГ Шредер объяснил рост цен на газ
Берлин, 12 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе растут из-за восстановления экономики Азии и роста спроса, а не из-за действий России, которую обвинили европейские СМИ и политики, написал в своей статье для немецкого издания Handelsblatt экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
Шредер обратил внимание, что цена на природный газ для конечных потребителей в ФРГ выросла только на 15% год к году, однако стоимость котельного топлива выросла на 53%, а дизельного топлива и бензина увеличилась на 26%.
Шредер также он обратил внимание, что американские танкеры с сжиженным природным газом идут в Азию — власти КНР продолжают покупать трубопроводный газ и СПГ по высоким ценам. Соединенные Штаты в четыре раза нарастили поставки сырья в Китай.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на резкую смену роста цен на газ в мире в сторону снижения повлияло заявление Владимира Путина, сообщила газета Financial Times. Ранее, на совещании по вопросам развития электроэнергетики, российский президент указал на то, что Газпром превысил свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины.
По информации с торгов на ICE Futures, 6 октября 2021 года после исторического максимума (1937 долларов за одну тысячу кубометров) цены фьючерсов на газ снизились.
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