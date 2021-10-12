София, 12 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В столице Болгарии возобновилась массовая акция протеста работников дорожно-строительных компаний. Об этом 12 октября сообщает Радио Болгария со ссылкой на очевидцев.

Nathan Keirn Протест

По их словам, манифестанты вновь перекрыли несколько улиц в центре Софии, а также заблокировали движение на крупных автомагистралях, ведущих к софийскому правительственному кварталу. Неподалеку от здания парламента расположились несколько грузовиков, а входы в некоторые станции метрополитена частично блокированы тракторами и снегоуборочными машинами.

Согласно официальным данным, активисты требуют отставки министра инфраструктуры Болгарии Виолеты Каминовой, а также погашения задолженности по зарплаты и заключения с властями новых трудовых договоров.

Напомним, 11 октября В. Каминова обратилась к организаторам протеста с призывом сесть за стол переговоров и пересмотреть основные соответствующие требования профсоюзов. Тем не менее, участники акции заявили о своем нежелании контактировать с министром и потребовали встречи с главой временного правительства Болгарии Стефаном Яневым.

На сегодняшний день долг официальной Софии перед местными дорожниками составляет более 950 миллионов левов (около 450 миллионов долларов). В ряде структур специалисты не получали зарплаты около четырех месяцев. Власти Болгарии признают, что не могут в полном объеме расплатиться по существующим контрактам из-за масштабного экономического кризиса в стране.