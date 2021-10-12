Москва, 12 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Поручение вице-премьера Марата Хуснуллина МВД, Минздраву и Минюсту представить согласованные предложения по ужесточению уголовной ответственности для пьяных водителей глава движения автомобилистов «Свобода выбора», экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал правовым экстремизмом, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Лысаков

«Нам предлагают самый настоящий правовой экстремизм», — сказал Лысаков.

Он обратил внимание на то, что в России уже действует уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения — алкогольного и наркотического.

«Может быть, человек не в курсе? Он говорит: необходимо прописать, чтобы за такое деяние уголовная ответственность наступала сразу. Но это нарушает правовые принципы. У нас действует преюдиция: если последствий нет, кроме самого факта нарушения, сначала действует административное наказание. Повторное нарушение — наступает уголовная ответственность, за сам факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, без жертв, без всего», — говорит Лысаков.

«Зачем перепрыгивать, убивать преюдицию как правовой принцип, это вообще расшатывание всего правового фундамента!» — возмущен эксперт.

Он считает пожизненное лишение прав на управление автомобилем сомнительной мерой.

«Пожизненное лишение прав — крайне сомнительная мера, человека нельзя наказывать сразу на всю жизнь по любому составу уголовного преступления. Судимость снимается, человек может осознать и так далее, у нас даже нет пожизненных сроков заключения», — рассуждает Лысаков.

По его мнению, власти «подошли уже вплотную к максимальной жесткости наказания за пьяную езду».

«В случае гибели более двух человек в результате ДТП по вине водителя в состоянии опьянения депутаты Госдумы установили максимальное наказание, приравняли к умышленному убийству — до 12−15 лет лишения свободы. Куда еще дальше — расстрел на месте?» — задает вопросы Лысаков.

МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации поручено проработать единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта: колесного (автомобили), самоходного (спецтехника), водного, авиационного и железнодорожного, пишет «Коммерсантъ». Ограничиваться или прекращаться будут также права на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия. МВД и Минздраву поручено проработать обязательную постановку на учет в наркодиспансеры лишенных прав за нетрезвую езду. Также поручено проработать пожизненное лишение прав для оказавшихся повторно за рулем в нетрезвом виде.