Москва, 12 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 62 регионах России из 85, сообщила 12 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ Попова рассказала, что в данную статистику попадают также и ОРВИ, вызванные ковидом.

«Превышение мы сегодня видим в 62 субъектах», — доложила руководитель ведомства.

По её словам, на эти цифры влияет ситуация с заболеваемостью среди старшего поколения.