Москва, 12 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с COVID-19, ОРВИ и гриппом полностью закрыты 605 школ в 25 регионах и 117 дошкольных учреждений в 22 регионах. Об этом 12 октября рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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По словам Поповой, перевод школьников на дистанционную форму обучения используется для противодействия развитию эпидемиологического процесса с COVID-19, ОРВИ и гриппом.

«На сегодняшний день закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 дошкольных учреждений в 22 субъектах», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 28190 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.