Ереван, 12 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 7472 исследования на коронавирус, из которых 903 дали положительный результат. Об этом 12 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Minzdrav-irkutsk.ru Коронавирус

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Всего в стране выявили 273 860 носителей коронавируса. Из них 250 055 справились с инфекцией, в том числе 897 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 16 959 носителей коронавируса. За сутки их стало меньше на 38 человек. Смерть в республике зарегистрировали у 6846 пациентов с COVID-19, из которых 44 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4073 тестов на коронавирус 601 было с положительным результатом. 891 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 26 пациентов с COVID-19.