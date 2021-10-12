Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявлен 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на шесть случаев больше, чем днем ранее. Об этом 12 октября сообщили в региональном оперативном штабе. Наибольшее число зараженных — в городе Кириши.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее количество новых случаев заражения отмечено, как и ранее в крупных населенных пунктах. Таких как Кириши (18), Выборг, Тихвин (по 14), Мурино, Всеволожск (по 13), Кудрово, Луга (10).

Всего за время пандемии в Ленобласти подтверждено 72 234 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 54 206 человек. Умерли 2495 жителей Ленобласти, в том числе два летальных случая были зарегистрированы 11 октября.