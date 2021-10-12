Бишкек, 12 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Долг Киргизии перед Международным валютным фондом сократится на 12,6 млн долларов, об этом сообщили 12 октября в пресс-службе Министерства экономики и финансов.

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Исполнительный совет МВФ одобрил решение по списанию долгов по линии Фонда сдерживания и облегчения катастроф для 24 стран-членов с низким уровнем дохода, в том числе для Киргизии.

«Списание долга поможет высвободить финансовые ресурсы для распределения средств на сектор здравоохранения и экономическую поддержку в целях смягчения воздействия пандемии COVID-19», — отметили в Министерстве экономики и финансов.

По данным на июнь 2021 года государственный долг Киргизии составлял $4,93 млрд (355 млрд рублей). Больше всего Киргизия должна Китаю (на 1 августа 2021 года — 1,765 млрд долларов).Читайте также: Государственный долг Киргизии превышает $4,9 млрд