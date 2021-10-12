Киев, , 14:23 — REGNUM Властям Украины необходимо снизить напряженность в отношениях с Россией, однако для этого необходимо «заморозить» войну в Донбассе, заявил в эфире Youtube-канала UkrLife украинский политолог Владимир Фесенко.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, примером может послужить Грузия. Так, отметил он, несмотря на вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, страны впоследствии восстановили экономические связи. Прекращение войны в Донбассе должно поспособствовать развитию диалога между двумя страна, считает Фесенко.

«То есть вместо нынешней ситуации некий холодный мир. Это не разрядка, не потепление, тем более не возврат к прежним отношениям, это просто нереально в обозримой перспективе. А вот, некий холодный мир — может быть восстановление авиационного сообщения или что-то еще», — сказал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры Москвы с нынешним руководством Украины являются бессмысленными и даже вредными. По его мнению, во главе Украины в настоящее время стоят «невежественные и необязательные люди», постоянно меняющие свою позицию по желанию заокеанских хозяев и в угоду политической конъюнктуры.

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