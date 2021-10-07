Киев, , 07:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отказался от соглашения на поставку газа из России, которое могло бы изменить судьбу украинской экономики, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь») 6 октября в эфире телеканала «Первый независимый».

Зеленский и газовый транзит Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, речь идет о предложении двухлетней давности, условия которого согласовали президент России Владимир Путин ипредседатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене $175. А цена на газ в Европе сегодня — почти $1,9 тыс… И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», — отметил парламентарий.

Кузьмин задался вопросом, что было бы с экономикой и гражданами Украины, если бы контракт был подписан.

«А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была $175, при том, что в Европе она $1,5 тыс.», — сказал депутат.

Парламентарий считает, что страна оказалась бы в выигрыше, но власти Украины во главе с Зеленским отказались от договоренностей, поскольку их достиг Медведчук, а не украинский президент. Он добавил, что украинской элите важно только увеличение собственного благосостояния, а не судьба страны и уровень жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна может остаться без газа, если Россия перестанет прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему.

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