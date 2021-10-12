Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сегодня, 12 октября, подписала постановление, которым вводится обязательная вакцинация для всех организаций и предприятий любой формы собственности, работающих с населением.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Речь идет об учреждениях образования, здравоохранения, культуры, торговли, транспорта, общественного питания, сферы услуг и развлечений, гостиничной отрасли, почтовых службах, клиентских офисах банков, предприятиях ЖКХ, МФЦ, кинотеатрах, концертных залах и любых других учреждениях, работающих с населением.

На таких предприятиях и в организациях не менее 80% персонала должно быть до 15 ноября 2021 года привито первой дозой двухкомпонентной вакцины или однокомпонентьной вакциной «Спутник Лайт», а до 15 декабря 2021 года — полностью закончить цикл вакцинации.

Это решение объясняется тем, что с 6 сентября еженедельные темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Петербурге составляют от 10% до 27%.

Постановление «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» опубликовано на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.