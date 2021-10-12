Нижний Новгород, 12 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 12 октября выявили 655 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 658 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 177 060 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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За последние сутки выписаны 514 человек, всего выздоровели с начала пандемии 160 723 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 33 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7005 человек. Накануне сообщалось о 36 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9332 человека.

Напомним, по состоянию на 11 октября в регионе проведено 3 769 832 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 12 637 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 373,7.

Как сообщалиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 11 октября оставались свободными 15% коек в ковид-центрах.