Москва, 12 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Регионам России нужно активнее использовать полномочия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 12 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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На заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ Мишустин призвал участников плотно взаимодействовать с регионами, чтобы те активно применяли имеющиеся полномочия для управления ситуации с заболеваемостью, ускоряя темпы вакцинации, в том числе повторной.

«Очень важно не упустить момент. От этого зависят жизнь и здоровье наших людей», — сказал Мишустин.