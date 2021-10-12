Джакарта, 12 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки выявили 1261 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По состоянию на 12 октября в Индонезии выявлено 4 229 813 носителей коронавируса.

Побороть коронавирус в Индонезии смогли 4 065 425 человек.

В период с 11 по 12 октября от COVID-19 умерли 47 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 142 763 человек.

В Индонезии насчитывается 21 625 активных случаев COVID-19.

По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, первую инъекцию вакцины получили 101 362 894 жителей Индонезии, полную вакцинацию в стране прошли 58 405 580 человек, а ревакцинацию прошли 1 026 722 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, целевая группа по борьбе с COVID-19 рекомендует жителям Индонезии надевать две защитные маски.