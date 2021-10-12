Женева, Швейцария, 12 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остановился на этапе, когда обе стороны должны подписать юридические документы. Об этом старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала в опубликованном 12 октября интервью РИА Новости.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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По её словам, после подписания документов возобновится оценка досье по вакцине, продолжится диалог, затем будет запланирована инспекция. В ВОЗ хотели бы пройти эти этапы как можно быстрее.

«Так что, если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен», — сказала Сваминатан.

Она добавила, что «Спутник V», по предварительным данным, «очень хорошая вакцина». В организации рассчитывают, что препарат будет одобрен.

Как сообщало ИА REGNUM, Сваминатан полагает, что идея смешивания разных вакцин от COVID-19 интересная, но пока для её оценки не хватает данных.

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