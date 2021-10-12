Москва, 12 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В России растёт число госпитализированных в тяжёлом состоянии пациентов, заявил 12 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

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«В структуре госпитализированных растёт число пациентов в тяжёлом состоянии. На сегодня их уже 11%», — сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве России.

По его словам, почти все «тяжёлые» пациенты не прошли вакцинацию.

При этом количество пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких, составляет 6,1 тыс. человек.