Москва, 12 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В России растёт число заболевших коронавирусной инфекцией в возрасте от 20 лет, сообщил 12 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

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По его словам, некоторые пациенты до 30 лет оказываются в реанимации.

«Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и её осложнений», — сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве России.