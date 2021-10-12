Тбилиси, 12 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Количество вакцинированных от коронавируса в столице Грузии превысило половину численности её населения, сообщает 12 октября грузинская телекомпания «Формула». Об этом журналистам рассказал глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По словам Гамкрелидзе, необходимо выяснить насколько новый штамм причастен к недавнему скачку заболеваемости в стране. Гамкрелидзе заявил, что в Тбилиси и в Аджарии наблюдается снижение темпов новых случаев заражения. Он связал это с тем, что именно в данных регионах самый высокий процент вакцинированных в стране. Так, в Тбилиси вакцинировано уже 52% жителей, а в целом по Грузии всего 30%. Количество вакцинированных одним компонентом достигло 35% и превысило один миллион человек. За последние сутки в стране зафиксировано 4774 новых случаев заболевания, 37 человек умерло.

Напомним, что в Грузии заболело коронавирусом свыше 600 тысяч человек, более 9 тысяч скончалось.