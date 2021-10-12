В Тбилиси привили от коронавируса уже больше половины населения
Тбилиси, 12 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Количество вакцинированных от коронавируса в столице Грузии превысило половину численности её населения, сообщает 12 октября грузинская телекомпания «Формула». Об этом журналистам рассказал глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
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По словам Гамкрелидзе, необходимо выяснить насколько новый штамм причастен к недавнему скачку заболеваемости в стране. Гамкрелидзе заявил, что в Тбилиси и в Аджарии наблюдается снижение темпов новых случаев заражения. Он связал это с тем, что именно в данных регионах самый высокий процент вакцинированных в стране. Так, в Тбилиси вакцинировано уже 52% жителей, а в целом по Грузии всего 30%. Количество вакцинированных одним компонентом достигло 35% и превысило один миллион человек. За последние сутки в стране зафиксировано 4774 новых случаев заболевания, 37 человек умерло.
Напомним, что в Грузии заболело коронавирусом свыше 600 тысяч человек, более 9 тысяч скончалось.