Москва, 12 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Субъектам РФ, развернувшим активную борьбу с коронавирусной инфекцией, окажут дополнительную поддержку, заявил 12 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

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"Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, — сказал Мишустин. — Где, в том числе, наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием».

По его словам, на такую поддержку субъектам РФ предусмотрено около 5 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства уже подписано, уточнил премьер-министр.