Молдавия, 23 июня, 2014, 21:28 — ИА Регнум. Министерство юстиции Молдавии 23 июня зарегистрировало новую политическую партию - Партию коммунистов-реформаторов Молдавии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минюста.

Руководителем партии является общественник Руслан Попа , а ее аббревиатура и партийный символ схожи с символикой Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ), при этом вместо серпа у альтернативной Компартии изображен стилизованный колос, а официальная аббревиатура в уставных документах сокращена до "ПКР".