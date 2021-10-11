В Молдавии зарегистрирован "клон" Компартии Воронина
Молдавия, 23 июня, 2014, 21:28 — ИА Регнум. Министерство юстиции Молдавии 23 июня зарегистрировало новую политическую партию - Партию коммунистов-реформаторов Молдавии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минюста.
Руководителем партии является общественник
ЦК ПКРМ уже выступил с заявлением, в котором выражает возмущение в связи с "регистрацией министерством юстиции клона ПКРМ" и намерение опротестовать указанное решение в суде. "Этим решением Минюст в очередной раз доказал, что является ручным исполнителем политических заказов, а не независимым органом, призванным уважать и исполнять законы страны. В погоне за электоральными дивидендами власти не гнушаются применять двойные стандарты, а министерство юстиции превратилось в инструмент по профанированию законодательства Молдавии", - заявили в партии