Москва, 12 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Помимо токсикологического анализа мочи и крови, в немецкой клинике Шарите, куда был доставлен из России Алексей Навальный, так же был взят срез волос, который показал в организме Навального значительное количество психотропных веществ. Обнаруженные вещества могут использоваться для лечения разного рода заболеваний, но их объединяет то, что они вызывают устойчивую наркозависимость. Заявил 12 октября главред немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский в эфире ток-шоу «Соловьев LIVE».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«Исходя из этого складывается совершенно иная картина того, что происходило. Скорее всего, Навальному, которого действительно хотели вывести за рубеж сымитировав приступ, должны были дать микродозу, например, инсулина. После чего у него должно было появится состояние спутанности сознания, которое они хотели выдать за отравление. В результате чего, его и должны были перевезти достаточно здоровым в Германию», — уточнил эксперт.

Далее, пояснил Сосновский, произошло то, чего никто не мог предполагать, организм Навального очень сильно надломленный… его реакция оказалась значительно тяжелее, чем предполагали организаторы спецоперации по эвакуации его из России. Он впал в кому и его действительно пришлось спасать. Немцы, которые делали анализы, не могли этого показать, если бы они показали результаты среза волос, то вся эта операция развалилась на куски, и они это утаили.

«Поэтому сейчас мы видим совершенно иную картину. Навальный был зависим от целого ряда наркотических средств, что он конечно же принимал литий, не случайно его обнаружили при токсикологическом анализе. И операция у них чуть не сорвалась, поскольку они не ожидали его реакции на укол, на фоне его наркотической зависимости», — заключил Сосновский.