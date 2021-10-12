Навальный, анализы и наркотики: что выяснили эксперты
Москва, 12 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Помимо токсикологического анализа мочи и крови, в немецкой клинике Шарите, куда был доставлен из России Алексей Навальный, так же был взят срез волос, который показал в организме Навального значительное количество психотропных веществ. Обнаруженные вещества могут использоваться для лечения разного рода заболеваний, но их объединяет то, что они вызывают устойчивую наркозависимость. Заявил 12 октября главред немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский в эфире ток-шоу «Соловьев LIVE».
Далее, пояснил Сосновский, произошло то, чего никто не мог предполагать, организм Навального очень сильно надломленный… его реакция оказалась значительно тяжелее, чем предполагали организаторы спецоперации по эвакуации его из России. Он впал в кому и его действительно пришлось спасать. Немцы, которые делали анализы, не могли этого показать, если бы они показали результаты среза волос, то вся эта операция развалилась на куски, и они это утаили.