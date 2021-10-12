Пхеньян, 12 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Установление дипломатических отношений Северной Кореи с бывшим СССР, которое произошло 73 года назад, является важным событием для КНДР. Об этом говорится в сообщении северокорейского МИД.

Rita Willaert Северная Корея

В ведомстве отметили, что после установления дипотношений КНДР и Россия всесторонне углубляли и развивали отношения дружбы и сотрудничества во всех областях политики, экономики и культуры и, несмотря на сложную международную обстановку и социально-политические изменения, продолжали добрососедские и дружественные отношения.

«Сегодня КНДР и Россия, несмотря на неблагоприятное обстоятельство из-за мировой пандемии и изменяющуюся международную ситуацию, поддерживают регулярный контакт и взаимопонимание и дальше укрепляют стратегическое взаимодействие в двусторонних отношениях и международных вопросах», — отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что корейско-российские добрососедские и дружественные отношения, которые «имеют давнюю историю и традиции, и впредь неизменно будут укрепляться и развиваться в соответствии с достигнутой на саммите во Владивостоке договоренностью».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года во Владивостоке России состоялась первая встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече был ещё раз подтверждён неизменный вектор развития истории корейско-российских отношений и обсуждены конкретное направление и меры для дальнейшего активного развития двусторонних дружественных отношений на новом уровне.