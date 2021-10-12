Москва, 12 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса в России, остаётся сложной, заявил 12 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве.

Никита Третьяков ИА REGNUM Михаил Мишустин

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"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся сложной», — заявил Мишустин.

Глава правительства отметил, что несмотря на это, необходимо оказывать медпомощь и другим пациентам, особенно детям.