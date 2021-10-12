Новосибирск, 12 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а с 25 октября — система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает региональное правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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"Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил предложения управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Главным санитарным врачом региона в Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, — говорится в официальном сообщении. — Принимая во внимание сохранившуюся напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, с 25 октября 2021 года будут введены дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности правила».

Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств, кубков с количеством участников от 500 человек; а также посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе — фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.