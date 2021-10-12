В ВОЗ оценили идею смешивания вакцин от COVID-19
Женева, Швейцария, 12 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Идея смешивания разных вакцин от COVID-19 интересная, но необходимо больше данных, в том числе по российскому «Спутнику V». Об этом заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
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По её словам, это область, в которой «знания только развиваются, и это очень интересная концепция использования двух различных вакцинных платформ, чтобы попытаться стимулировать иммунную систему».
Сваминатан подчеркнула, что необходимо провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах.
Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 только людей с ослабленным иммунитетом.
Специалисты полагают, что лица из указанной категории «с меньшей вероятностью адекватно отреагируют на стандартную первичную серию вакцинации и по-прежнему подвержены риску тяжёлого заболевания COVID-19».