Женева, Швейцария, 12 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Идея смешивания разных вакцин от COVID-19 интересная, но необходимо больше данных, в том числе по российскому «Спутнику V». Об этом заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

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По её словам, это область, в которой «знания только развиваются, и это очень интересная концепция использования двух различных вакцинных платформ, чтобы попытаться стимулировать иммунную систему».

«Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом. Но опять же, нам нужно увидеть реальные данные исследований», — сказала она РИА Новости.

Сваминатан подчеркнула, что необходимо провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 только людей с ослабленным иммунитетом.

Специалисты полагают, что лица из указанной категории «с меньшей вероятностью адекватно отреагируют на стандартную первичную серию вакцинации и по-прежнему подвержены риску тяжёлого заболевания COVID-19».