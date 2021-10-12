Белгород, 12 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Белгородской области 12 октября выявили 251 нового носителя коронавируса — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Это стало новым антирекордом региона. Выписан после лечения 201 пациент, скончались от осложнений шесть пациентов. На вакцинацию от COVID-19 записались 1 188 добровольцев, сообщили корреспондент ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 56 515 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 49 447 человек. Находятся в стационарах 1 638 пациентов, лечатся амбулаторно 4 206 жителей, самоизоляцию соблюдают 15 660 белгородцев. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 224 человека.

На вакцинацию от COVID-19 записались 767 122 человека, полный курс иммунизации из них прошёл 718 551.