Москва, 12 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Трое депутатов Госдумы находятся в больнице из-за коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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"У нас 11 депутатов болеют, трое серьезно болеют, на больничной койке находятся», — сказал Володин.

Он также сообщил, что вакцинированы 70% парламентариев, и призвал к вопросу вакцинации от коронавируса подойти со всей ответственностью.

«Надо делать всё, чтобы парламент был работоспособен», — уверен спикер Госдумы.

Говоря об ограничениях в отношении депутатов из-за пандемии, Володин отметил, что решения могут быть приняты только в результате консенсуса.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о 11 депутатах, которые находятся в больнице из-за коронавируса.