Москва, 12 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Смертей от COVID-19 стало больше из-за увеличения числа инфицированных и потому, что заболевшие не сразу обращаются к врачам. Об этом врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил 12 октября РИА Новости.

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По его словам, коронавирусная инфекция сначала может проявлять себя очень мягко, без повышения температуры тела. Человек лишь почувствует боль в горле, у него начнётся насморк. Такие симптомы обычно принимают за простуду.

«Обычный человек никогда не пойдет с такими симптомами к врачу брать больничный лист, а обратится тогда, когда будет температура. А когда температура, уже идет активное развитие процесса», — пояснил инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в медучреждение стремительно поступают больные с COVID-19. Многих помещают в отделение реанимации.

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