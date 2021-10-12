Сухум, 12 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Врачи в мобильном госпитале Минобороны России за два неполных месяца работы в Сухуме приняли более 1 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа МО РФ.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

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Сообщается, что в российском госпитале ведутся консультации, а также принимают на лечение тяжело больных. По данным на 12 октября, там проходят лечение 98 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего там вылечились 238 пациентов.

По данным пресс-службы, лаборатория, которая входит в состав госпиталя, участвует в тестировании населения на коронавирус. Также российские медики помогают абхазским коллегам в определении новых штаммов коронавируса.

Напомним, мобильный госпиталь МО РФ начал работать в Абхазии в августе. Он рассчитан на 100 мест, при необходимости можно добавить ещё 50.