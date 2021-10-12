Новосибирск, 12 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан и система QR-кодов, которая подтверждает прививку от нового заболевания, вводится в Новосибирской области. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября — система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 25 октября будут введены ограничения на посещение театров, кинотеатров, концертов, фестивалей, фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров, официальных, торжественных и спортивных мероприятий для лиц, не имеющих QR-кода, отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, или справки, подтверждающей, что гражданин переболел COVID-19 в течение не более чем шести месяцев назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для работников ряда профессий в Московской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции.