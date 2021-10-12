Таллин, 12 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Впервые за пять лет в Эстонии сократилось число людей, у которых был диагностирован сахарный диабет. Об этом сообщил пресс-релиз Института развития здоровья.

Pixabay.com Сахарный диабет

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Так, если в 2016 году диагноз «диабет» в Эстонии был установлен 5 700 пациентам, то в 2020 году их число сократилось до 4 500. Это значит, что коэффициент заболеваемости в расчете на 100 000 жителей снизился с 430 до 340 человек.

Среди причин такого снижения называют эпидемию коронавируса COVID-19. Подчеркивается, что статистика была установлена на основании счетов за лечение. В 2020 году из-за ограничений в связи с эпидемией за услугами системы здравоохранения обращалось меньше людей с диабетом, чем годом ранее.

93% новых случаев приходится на диабет II типа. Болезнь в основном проявляется в зрелом возрасте: 90% диагнозов ставится людям старше 45 лет. Диабетом I типа чаще заболевают молодые: около 40% диагнозов получают пациенты младше 15 лет.

В Эстонии диабет диагностирован у примерно 70 000 человек. Считается, что еще столько же жителей страны болеют, не подозревая об этом.