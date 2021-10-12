Таллин, 12 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Ограничения в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 следует ужесточить в первую очередь в отношении невакцинированных жителей Эстонии. С такой рекомендацией выступил Научный совет при правительстве, сообщил портал ERR.

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«Мы не исключаем, что придется внедрить какие-то ограничения, если так и дальше пойдет и не будет подвижек с вакцинацией, а заболеваемость продолжит расти», — сообщила глава научного совета Ирья Лутсар. Список таких рекомендаций передан правительству после заседания совета 11 октября нынешнего года.

Кроме того, Научный совет порекомендовал правительству начать выдавать кратковременные справки о перенесенном заболевании людям, имеющим антитела к коронавирусу.

Таким образом совет отреагировал на решение Таллинского административного суда, который создал прецедент, приняв постановления, согласно которым имеющих антитела людей при предъявлении ими соответствующей справки следует рассматривать как равных переболевшим коронавирусом или вакцинированным. До сих пор такое равенство не предполагалось.

«Я посмотрела самые свежие данные. Везде одно: нам неизвестно, какой должна быть концентрация антител для защиты. В то же время все подтверждают: антитела можно получить только после контакта с вирусом», — прокомментировала решения суда Лутсар.