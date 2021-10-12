Минск, , 12:35 — REGNUM Введение единого дня голосования в Белоруссии, которое предусмотрено недавно принятым Палатой представителей и Советом республики законом «Об изменении конституции Республики Беларусь», не противоречит Основному закону страны. К такому выводу пришёл Конституционный суд, проверив новые нормы на законность.

Александр Лукашенко. Выборы в Белоруссии

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В решении суда отмечается, введение единого дня голосования по выборам депутатов местных советов и Палаты представителей является целесообразным, так как «способствует сокращению организационных и финансовых издержек на проведение выборов».

Кроме того, судьи усмотрели в едином дне дополнительные удобства для избирателей, а также условия для более качественной работы избиркомов всех уровней.

«Одновременное проведение выборов депутатов позволяет общественно-политическим силам страны планомерно готовиться к избирательному процессу», — отмечается в решении судебной инстанции.

«Совмещение дней голосования по выборам депутатов не нарушает правовых гарантий реализации конституционных прав граждан Республики Беларусь», — заключили в Конституционном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в конституции страны. Законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь» был принят во втором, окончательном, чтении.